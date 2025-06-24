Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан охарактеризовал отсутствие Владимира Зеленского, лидера киевского режима, на саммите НАТО как завершение определённого этапа. По мнению венгерского политика, это событие имеет большое значение.

Премьер-министр Венгрии отметил, что интересы его государства состоят в том, чтобы Украина не присоединилась ни к Европейскому союзу, ни к Организации Североатлантического договора.

«В дипломатии важнее не то, где ты есть, а то, где тебя нет. Это сейчас как раз такой случай. Американцы, турки, словаки и мы ясно дали понять: мы не хотим сидеть за одним столом с господином Зеленским, когда речь идет о НАТО», — сказал Орбан.

Орбан обратил внимание на то, что президент Зеленский не присутствует на саммите НАТО в официальном статусе, что является очевидным свидетельством окончания предыдущего этапа.

Украина всегда будет находиться на границе между Востоком и Западом, выполняя роль своеобразного «буфера». Об этом сказал Орбан, подчеркнув, что Киеву пора осознать свою роль.

По его мнению, государства Европейского союза и бывшая администрация Соединенных Штатов Америки во главе с бывшим президентом Джозефом Байденом еще год назад выступали за продолжение конфликта на Украине. Однако с приходом новой власти отношение к киевскому режиму изменилось.

«Сейчас все изменилось. Новый президент США. Теперь не только турки, но и словаки, а что еще важнее — новая американская администрация тоже находится на стороне мира», — говорится в опубликованном на странице в Facebook* заявлении Орбана.

Он подчеркнул, что в этом году на саммите НАТО наблюдается особая атмосфера. По его мнению, это свидетельствует о том, что позиция по Украине, занятая в прошлом году, была лишь одним из возможных взглядов на ситуацию.

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