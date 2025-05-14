Венгрия и Словакия впервые за долгое время поддержали санкции Европейского союза (ЕС) против России, пишет издание Euractiv. По информации источника, Будапешт и Братислава поддержали 17-й пакет ограничений в отношении Москвы.

Ранее обе эти страны выступали против усиления санкций, опасаясь негативного воздействия на свою экономику и энергобезопасность. Также лидеры этих государств — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер Словакии Роберт Фицо, выступали против оказания поддержки Украине.

По информации издания, причиной изменения позиции со стороны Будапешта и Братиславы стала слабость двух стран. Без согласия руководителей Венгрии и Словакии, которые являются членами ЕС, отмечает источник, ввести ограничительные меры со стороны Европы невозможно.

Страны Запада, в том числе государства ЕС, начали вводить беспрецедентные санкции в отношении РФ в 2022 году после начала Россией специальной военной операции (СВО) на Украине. Российский президент Владимир Путин отмечал, что несмотря на давление со стороны недружественных государств, РФ сможет справиться с ним и укрепить свою экономику.

Ранее агентство Reuters сообщало, что новые санкции против РФ бесполезны без поддержки США.