Орбан заявил об исторической близости венгров и казахов

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал фото с президентом Казахстана Касымом-Жомарт Токаевым во время визита в Астану.

На фото глава венгерского правительства облачен в казахский национальный костюм. Орбан заявил, что «домой возвращаться всегда хорошо». Этой фразой он подчеркнул, что исторически казахский и венгерский народы вышли из одной территории и их связывают общие тысячелетние корни.

Орбан отметил, что в настоящее время отношения Венгрии и Казахстана «хороши, как никогда», но потенциал для развития еще велик, особенно в сфере экономики.

Лидеры двух стран подписали ряд соглашений и договоров в области торговли и инвестиционного сотрудничества.