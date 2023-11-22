Орешкин: Путин думает на десятилетия вперед

Российский президент Владимир Путин мыслит в терминах следующих поколений, а горизонт его планирования уходит на десятилетия вперед. Соответствующее заявление сделал помощник главы государства по экономическим вопросам Максим Орешкин в беседе с изданием МК .

Орешкин подчеркнул, что Путин никогда не принимает решений с оглядкой на предстоящие президентские выборы. Помощник заявил, что горизонты планирования президента исчисляются ни месяцами и ни годами, а десятилетиями. В качестве подтверждения своих слов, Орешкин предложил вспомнить, какие большие изменения претерпела Россия с 2000-го года, когда Путин вступил в должность впервые.

Недавно Владимир Путин сообщал, что примет решение о своем баллотировании на очередной срок не ранее конца текущего года. Он заявил, что по действующему законодательству само решение о проведении президентских выборов будет принято лишь в конце года, и только после этого появится смысл говорить о новом сроке.