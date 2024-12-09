ORF: Австрия поможет Болгарии и Румынии снять «частичный Шенген»

Румыния и Болгария являются частью Евросоюза, однако полноценно не входят в Шенгенскую зону. Правила действовали для водного и воздушного пространства, но не для земли. Решение Австрии поможет это исправить, сообщает телеканал ORF.

Так, Австрия официально заявила о снятии вето на расширение Шенгенской зоны. Глава МВД Австрии Герхард Карнер подтвердил, что страна не намерена мешать Румынии и Болгарии вступать в соглашение и становиться полноценной частью «шенгена». Он подчеркнул, что австрийская сторона скажет свое слово на Совете министров внутренних дел ЕС в Брюсселе, запланированного на 12 декабря. Однако до этой даты и соответствующих документальных закреплений правила для стран остаются прежними.

Как напоминает ТАСС, вхождение в полноценный Шенген Румынии и Болгарии поддержали послы ЕС. Страны давно ждали этого момента — более 17 лет. Австрия все эти годы не одобряла вхождение соседок в соглашение, но лишь из-за миграционного потока и неспособности государств его сдерживать. В 2024 году обстановка улучшилась, а ряд условий с болгарской и румынской сторон был соблюден.

Таким образом, в обозримом будущем, частичный Шенген снимут. Он станет постоянным для Румынии и Болгарии, а значит, паспортный контроль снимут и на наземных границах. Это решение упростит жизнь туристам, получившим шенгенскую визу в одной стране, и решивших наземно посетить Румынию или Болгарию.

Ранее сообщалось, что одна из стран ЕС сократила сроки оформления виз россиянам.