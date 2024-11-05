Одна из стран ЕС сократила сроки оформления виз россиянам

На официальном сайте визового центра Италии в Москве появилась информация о сокращении срока оформления шенгенских виз. Об этом стало известно во вторник, 5 ноября.

Согласно официальной информации, еще в августе россиян стали предупреждать о том, что срок выдачи может составлять не меньше 60 дней, так как даже перестали принимать заявки на шенген меньше, чем за указанный период.

Теперь же срок оформления виз составляет около 40 дней, но появился и еще один плюс – теперь генконсульства стали выдавать русским так называемые длинные мультивизы – на год и полгода соответственно. При этом, по данным журналистов, в целом россиянам стали все чаще отказывать в получении шенгенских виз - об этом говорят данные за 2023 год.