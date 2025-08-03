Оружие = Переговоры? как поставки Украине должны «убедить» Москву сесть за стол переговоров
В США считают, что поставки оружия Украине подтолкнут Россию к переговорам
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Власти США рассчитывают, что поставками оружия партнерам по НАТО подтолкнут Россию в переговорам и прекращению боевых действий на Украине, считает американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер.
В августе агентство Рейтер со ссылкой на источники утверждало, что НАТО и США планируют изменить подход к снабжения Киева американским оружием, которое Украина считает приоритетным, за счет фондов стран Североатлантического альянса.
Напомним, Германия намерена поставить Украине дополнительные установки Patriot. Об этом в интервью изданию Financial Times (FT) сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
Пусковые установки зенитно-ракетных комплексов Patriot Киев получит в течение двух-трех месяцев.
Ранее сообщалось о том, что в Германии предложили использовать для войны «киборгов-тараканов» в качестве шпионов.