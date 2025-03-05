Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский анонсировал первые шаги к перемирию с Россией. Он написал о возможных договоренностях в соцсетях.

Зеленский в личном блоге Telegram рассказал, что провел телефонный разговор с премьер-министром Словении Робертом Голобом и обсудил с ним возможные шаги по достижению устойчивого мира. По словам украинского президента, работают над планом быстро и хотят завершить его в кратчайшие сроки. Зеленский также отметил, что Европа должна присутствовать на переговорах Украины и США.

«Мы готовы работать быстро, чтобы положить конец войне, и первыми этапами могли бы стать освобождение заключенных и перемирие в небе <...> и немедленное перемирие на море, если Россия сделает то же самое», — написал Зеленский в соцсети X.

Напомним, что на днях Зеленского со скандалом выгнали из Белого дома, так как он перебивал Трампа и выдвигал массу неприемлемых для республиканца требований.

Ранее бывший комик заявил, что Украина готова работать с США для достижения устойчивого окончательного соглашения.