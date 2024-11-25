Основатель Blackwater Принс призвал Байдена не провоцировать РФ после удара «Орешника»

Эрик Принс, основатель американской частной военной фирмы Blackwater, призвал президента США Джо Байдена не провоцировать Россию в свете удара «Орешника» по Украине. Об этом сообщило издание Newsweek.

Принс отметил, что перехватить баллистическую ракету невозможно и даже в неядерном варианте ее кинетическая энергия чрезвычайно велика. Он также подчеркнул, что Россия может использовать ядерное оружие в любой точке мира и это вполне может произойти в будущем.

Кроме того, он охарактеризовал решение Байдена разрешить Украине атаковать вглубь российской территории с помощью ракет ATACMS как крайне безответственное, особенно учитывая, что Байден планирует покинуть свой пост в январе.

Ранее экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что жители страны нервничают после недавней атаки российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник» на Днепропетровск.