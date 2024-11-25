Экс-глава МИД Украины Кулеба: украинцы нервничают после удара РФ «Орешником»

Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью для CNN рассказал о том, как жители страны восприняли недавнюю атаку российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник» на Днепропетровск.

По его словам, украинцы сильно нервничают в связи с этой последней атакой. Журналист издания также уточнил у Кулебы, существует ли опасение, что вновь избранный президент США Дональд Трамп и его команда могут потребовать от Киева уступок касательно территорий.

Бывший министр заявил, что украинские власти не находятся в иллюзиях относительно нового руководства Белого дома. Кулеба подчеркнул, что следует не начинать обсуждение с того, что Украина готова уступить, а инициировать разговор с требований, которые должна выполнить Москва для достижения соглашения.

Ранее Кулеба заявлял о невозможности в прошлом предотвратить конфликт с Россией. По его утверждению, в нападении России на Украину во многом виноват Запад. Он не дал ВСУ нужного количества вооружений еще до начала конфликта.