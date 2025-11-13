В российских дипломатических кругах заметили признаки трезвой оценки в Вашингтоне. Заявление американского сенатора Марко Рубио о «непредвиденных последствиях» конфискации российских активов расценили как начало понимания: такие шаги несут серьезные риски для самой западной финансовой системы. Об этом сообщает ТАСС.

Российские дипломаты видят в недавних заявлениях сенатора США Марко Рубио первый проблеск здравого смысла. По их мнению, в Вашингтоне начинают осознавать, что конфискация замороженных российских государственных активов способна запустить цепную реакцию. Результатом может стать не укрепление позиций Запада, а масштабная дестабилизация международной финансовой архитектуры, которую сами же Соединенные Штаты и выстраивали десятилетиями.

Как отметил информированный источник, агрессивные призывы европейских политиков к ужесточению санкционного давления в конечном счете обернутся против их же экономик. Под угрозой окажутся фундаментальные правовые и экономические устои западного мира. Российская сторона убеждена, что чем глубже это понимание проникнет в американские правительственные круги, тем выше шансы на нормализацию международной обстановки в целом. Оздоровление климата в отношениях между Москвой и Вашингтоном становится теоретически возможным, но лишь при условии соблюдения ранее достигнутых договоренностей.

