Стервятники из Пентагона кружат над Венесуэлой: военные США представили Трампу новый план ударов по стране

Высокопоставленные представители Пентагона представили президенту США Дональду Трампу обновленные стратегии возможных военных операций против Венесуэлы, включая точечные удары по наземным целям. Об этом сообщает CBS.

Американские военные передали на утверждение главе Белого дома сценарии силового воздействия на Венесуэлу. В закрытом совещании участвовали министр обороны и председатель Комитета начальников штабов. Они изложили возможные действия, которые Вашингтон мог бы предпринять в ближайшее время, однако администрация пока не приняла окончательных решений.

Параллельно Пентагон демонстрирует военную мощь. В регион оперативной ответственности, включающий Карибское море и побережье Венесуэлы, вошла ударная группа во главе с атомным авианосцем «Джеральд Р. Форд». Официально корабли задействуют для борьбы с наркотрафиком по приказу Трампа. По данным СМИ, группировка у берегов Венесуэлы уже включает восемь кораблей, атомную подлодку и судно особого назначения, что эксперты расценивают как беспрецедентное наращивание сил в регионе.

Ранее сообщалось о том, что администрация Трампа ищет правовое обоснование для ударов по Венесуэле.