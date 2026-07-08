Половина лица перестала двигаться: как спасаться от жары с кондиционером и не получить невралгию

Летний зной заставляет многих искать спасения у кондиционера, однако ледяной поток воздуха может обернуться серьезной проблемой. Врач-невролог Мария Лавренова в беседе с Life.ru предупредила, что переохлаждение лица нередко приводит к воспалению нервов, которое способно обездвижить половину лица. Специалист объяснила, как отличить зубную боль от невралгии и когда асимметрия лица требует экстренной помощи.

Два нерва, две беды

Летом кондиционер кажется настоящим спасением, но несколько часов под холодным потоком воздуха могут стоить здоровья. Врач-невролог Мария Лавренова обратила внимание на важный нюанс, который часто упускают даже опытные пациенты: за движение и за боль на лице отвечают совершенно разные нервы.

Тройничный нерв выполняет функцию чувствительного «датчика» лица. Его три ветви направляются к верхней, средней и нижней трети, захватывая челюсти. Именно поэтому боль при его поражении часто имитирует зубную. Лицевой нерв, напротив, почти никогда не болит, но его дисфункция заметна сразу: перестает двигаться половина лица, глаз плохо закрывается, уголок рта провисает, а при питье вытекает вода.

Красный флаг: когда тянуть нельзя

Если в зеркале обнаружена асимметрия, правило только одно — немедленно к неврологу. Дело не только в косметическом дефекте: чем раньше начато лечение, тем выше шансы на полное восстановление. Кроме того, за перекосом может скрываться инсульт — состояние, опасное для жизни.

При болях в области челюстей маршрут пациента начинается со стоматолога. Невралгия тройничного нерва часто маскируется под кариес или пульпит. Если стоматолог разводит руками и говорит, что зубы в полном порядке, а боль не уходит, это прямое показание для визита к неврологу. Вторичная боль уходит после лечения зуба, истинная же невралгия требует специальной терапии.

Как болит и почему воспаляется

По данным медицины, боль при поражении тройничного нерва — один из самых интенсивных болевых синдромов. Пациенты описывают ее как внезапную, жгучую, пронзительную, похожую на удар электрическим током. Приступ длится секунды или минуты, но спровоцировать его может минимальное воздействие: дуновение ветра, жевание, разговор или даже прикосновение к «триггерной» зоне на коже.

Причины воспаления часто пересекаются. Основные триггеры:

Вирусные инфекции — вирус простого герпеса и возбудитель опоясывающего лишая;

Переохлаждение — сквозняки и направленный поток холодного воздуха от кондиционера;

Сосудистая компрессия — петля кровеносного сосуда давит на корешок нерва, вызывая «короткое замыкание»;

Стресс — сильные эмоциональные потрясения запускают каскад воспалительных реакций;

Хронические очаги инфекции — невылеченные зубы, гаймориты и отиты.

Как защитить себя

Врач рекомендует соблюдать несколько простых правил. Прежде всего, направить поток кондиционера в автомобиле в лобовое стекло или в ноги, но не в лицо. Избегать долгого пребывания на сквозняках. Своевременно лечить зубы, гаймориты и отиты, а также работать со стрессом — нервная система действительно любит покой.

Главный сигнал к немедленному обращению к врачу — асимметрия лица, когда глаз не закрывается или перекошен рот. Сильная боль, похожая на зубную, при отсутствии стоматологических проблем — тоже повод для визита к неврологу.