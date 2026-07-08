Разрешение на экспорт может стать ошибкой: как обострение в Ормузском проливе меняет планы Китая

Власти Китая выдали разрешение трем нефтеперерабатывающим заводам на экспорт бензина и дизельного топлива в июле общим объемом 1,3 млн тонн. Однако эксперты полагают, что на фоне блокировки Ормузского пролива Пекин может оперативно пересмотреть это решение и вновь ограничить внешние поставки для обеспечения внутренней безопасности, пишет oilcapital.

Детали экспортной квоты

В июле текущего года правительство Китая санкционировало возобновление экспорта нефтепродуктов для ряда предприятий, включая частный завод Zhejiang Petroleum & Chemical. Общий объем разрешенного к вывозу топлива составляет 1,3 млн тонн. Данная мера стала возможной благодаря стабилизации внутреннего рынка КНР, достигнутой за счет накопленных резервов нефти и сокращения внутреннего потребления бензина и дизеля в предыдущие месяцы.

Влияние геополитики на рынок

Решение об экспортных квотах было принято до того, как конфронтация между США и Ираном перешла в острую фазу. Утром 8 июля иранские власти официально заявили о полном перекрытии Ормузского пролива. Это событие мгновенно изменило настроения на глобальном энергетическом рынке: опасения по поводу возможного избытка предложения сменились угрозой масштабного дефицита.

Вероятность отмены поставок

Исторически Китай придерживается осторожной политики в вопросах экспорта ГСМ. Для сравнения, до марта 2026 года, когда Пекин ограничил внешние поставки до минимума, ежемесячный объем экспорта нефтепродуктов из страны достигал 2 млн тонн. В текущих условиях, учитывая стратегическую важность Ормузского пролива для мировой логистики нефти, аналитики ожидают, что китайское руководство может в ближайшее время отозвать выданные разрешения. Вероятно, страна предпочтет сохранить имеющиеся запасы топлива внутри государства, чтобы застраховаться от рисков, связанных с перебоями в поставках углеводородов.