Ад в Мьянме: как россиянка выжила в мошенническом кол-центре после угроз и пыток

Россиянка Анна Л., удерживаемая в мошенническом кол-центре на территории Мьянмы, рассказала о нечеловеческих условиях содержания. Женщина подвергалась регулярным побоям и была помещена в импровизированную тюрьму, прежде чем усилия российских дипломатов помогли освободить ее из плена. Об этом она сообщила в беседе с ТАСС .

Жестокое обращение в кол-центре

Анна Л. попала в трудовое рабство в конце апреля 2026 года. После категорического отказа заниматься мошенническими звонками девушка столкнулась с агрессией со стороны владельцев объекта. Пострадавшая сообщила, что ее дважды подвергали избиениям, в результате чего она получила серьезные травмы, включая проблемы со слухом и многочисленные гематомы.

Условия содержания и «тюрьма»

За отказ подчиняться правилам «Тай Чанг» россиянку перевели в помещение, которое сотрудники кол-центра использовали в качестве карцера — это был старый туалет. В течение 15 часов девушку держали прикованной наручниками к стулу. В это время она находилась в непосредственной близости от места пыток других заложников, что стало для нее тяжелым психологическим испытанием.

Оперативное спасение

Успешный исход дела стал возможен благодаря гражданской инициативе подруги пострадавшей, проживающей во Вьетнаме. Именно она вовремя обратилась в посольство РФ в Мьянме, после чего дипломаты развернули поисковую операцию. Благодаря оперативным действиям сотрудников посольства, Анну удалось вызволить из плена всего за пять дней. На данный момент выясняется масштаб деятельности преступного синдиката, использующего подобные методы принуждения в своих кол-центрах.