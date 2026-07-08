Переход на газ влетит в копеечку: почему установка ГБО стоит уже почти ₽200 тысяч

На фоне роста цен на традиционное топливо многие российские водители задумались о переходе на газобаллонное оборудование (ГБО). Однако сегодня этот процесс требует значительных финансовых вложений — до ₽200 тысяч — и прохождения сложной бюрократической процедуры, растянутой на долгие месяцы, пишет «За рулем».

Административные барьеры и бюрократия

Переоборудование автомобиля в России официально классифицируется как внесение изменений в конструкцию транспортного средства, что влечет за собой обязательный многоступенчатый процесс легализации. Владельцу необходимо пройти через следующие этапы:

Получение заключения в испытательной лаборатории о возможности установки оборудования.

Оформление разрешения в Госавтоинспекции.

Непосредственно монтаж ГБО в сертифицированном сервисе.

Повторная экспертиза в лаборатории после установки и получение протокола проверки.

Прохождение внеочередного технического осмотра.

Внесение правок в ПТС и получение нового свидетельства о регистрации ТС.

Только сумма обязательных государственных пошлин, сборов за экспертизы и техосмотры составляет около ₽10 тысяч без учета стоимости самих работ и комплектующих.

Почему расходы выросли

Если в недалеком прошлом полный комплекс работ по установке и оформлению ГБО обходился примерно в ₽60 тысяч, то в 2026 году совокупные затраты выросли в несколько раз. На текущий момент цена качественного оборудования вместе с профессиональным монтажом и сложной процедурой легализации может достигать ₽200 тысяч. Кроме того, на рынке наблюдается дефицит квалифицированных специалистов: специализированные сервисы перегружены, и ожидание очереди может растянуться на месяцы.

Экономический смысл перехода

Эксперты отмечают, что при таких капиталовложениях установка ГБО имеет смысл преимущественно для коммерческого транспорта — такси или курьерских служб, где высокий ежедневный пробег обеспечивает быструю окупаемость. Для владельцев обычных личных автомобилей проект может стать экономически невыгодным. Дополнительным финансовым обременением являются требования по регулярному техническому обслуживанию газовой системы, которое необходимо проводить не реже одного раза в три года для проверки целостности баллонов и соединений.