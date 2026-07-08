В одном из жилых комплексов Котельников жильцы квартиры обнаружили на москитной сетке незваную гостью — летучую мышь. Фотографией визита рукокрылой горожане поделились в соцсетях. На снимке видно, что животное спокойно расположилось на сетке с внешней стороны, однако его вид вызывал у очевидцев смешанные чувства — от любопытства до легкого испуга. В комментариях пользователи отмечали, что встреча с подобными созданиями даже при понимании их безобидности редко обходится без внутреннего трепета, сообщил REGIONS.

Подмосковный эколог Алексей Соловьев в беседе с журналистами пояснил: никакой аномалии в появлении летучих мышей на окнах многоэтажек нет. Как отметил специалист, рукокрылые активно ищут укрытия и нередко путают балконы и вентиляционные решетки с природными убежищами. Особенно часто так происходит в летние месяцы, когда молодые особи только начинают самостоятельные полеты. Эксперт рекомендовал при встрече с животным не поддаваться панике и по возможности открыть окно, чтобы мышь могла вылететь без постороннего вмешательства.

«Летом у летучих мышей период размножения и выкармливания потомства, поэтому их активность резко возрастает. А высотные дома с их щелями, вентиляционными отверстиями и пространствами за обшивкой балконов рукокрылые часто воспринимают как альтернативу скалам или дуплам деревьев — то есть как потенциальное убежище. Кроме того, в жаркую погоду насекомые, которыми питаются мыши, скапливаются у освещенных окон квартир, и рукокрылые, охотясь на них, могут случайно зацепиться за москитную сетку или даже попытаться проникнуть внутрь», — пояснил специалист.

Если зверек не улетает самостоятельно, Соловьев посоветовал накрыть его коробкой, осторожно подсунуть под нее лист картона и вынести на улицу. Специалист особо подчеркнул, что прямой контакт с кожей нежелателен, поэтому любые манипуляции стоит проводить в плотных перчатках — это обезопасит и человека, и само животное от случайных травм.

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