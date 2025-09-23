«Останови Газу — получи Нобеля»: Как заявление Макрона раскрыло главную цель Трампа?

По мнению президента Франции Эммануэля Макрона, ключ к получению Нобелевской премии мира для американского лидера Дональда Трампа лежит через урегулирование затяжного палестино-израильского конфликта.

Выступая в эфире телеканала BFMTV, Макрон отметил активность Трампа, который публично заявил о своем стремлении к миру и успехах в разрешении других международных споров. Однако французский лидер подчеркнул, что реальные шансы на получение этой престижной награды появятся лишь в случае успешного прекращения боевых действий в Газе.

Макрон видит в Трампе фигуру, обладающую уникальными рычагами влияния на ситуацию, учитывая, что Вашингтон является ключевым поставщиком вооружений для Израиля. В этой связи президент Франции призвал своего американского коллегу использовать это влияние для оказания давления на израильское правительство с целью прекращения военной операции.

Ранее сообщалось о том, что полицейские задержали Макрона из-за кортежа Трампа в США.