Приостановка американской помощи навредит боеспособности Украины

Приостановка или сокращение военной помощи для Украины от Соединенных Штатов негативно скажется на боеспособности первых. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби в беседе с местным телевизионным каналом MSNBC, передает издание РИА Новости .

Высказывая свое мнение касаемо отсутствия решения конгресса по согласованию большего количества помощи для Украины Кирби заявил, что остановка финансирования или хотя бы весомое его сокращение, непременно приведет к утрате боеспособности украинских ВС.

Он также заявил, что Штаты являются самым крупным источником помощи для Украины в истории, и администрация США уверена в полной поддержке Конгресса США в вопросе предоставления помощи в еще больших количествах.

Белый дом запросил у конгрессменов $24 миллиарда для Украины за последний квартал.