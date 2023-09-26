Приостановка американской помощи навредит боеспособности Украины
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Приостановка или сокращение военной помощи для Украины от Соединенных Штатов негативно скажется на боеспособности первых. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби в беседе с местным телевизионным каналом MSNBC, передает издание РИА Новости.
Высказывая свое мнение касаемо отсутствия решения конгресса по согласованию большего количества помощи для Украины Кирби заявил, что остановка финансирования или хотя бы весомое его сокращение, непременно приведет к утрате боеспособности украинских ВС.
Он также заявил, что Штаты являются самым крупным источником помощи для Украины в истории, и администрация США уверена в полной поддержке Конгресса США в вопросе предоставления помощи в еще больших количествах.
Белый дом запросил у конгрессменов $24 миллиарда для Украины за последний квартал.