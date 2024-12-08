Остин похвастался ростом военного бюджета США на 100 млрд долларов
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Американский оборонный бюджет в наступающем 2025 году увеличится до 841 млрд долларов. Об этом во время своего выступления в штате Калифорния на форуме по национальной обороне заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.
Как подчеркнул глава Минобороны США, это необходимо для поддержания военного потенциала государства, сильно подточенного военной помощью Украине.
«Мы нацелены увеличить свои оборонные расходы в 2025 финансовом году более чем на 100 миллиардов долларов по сравнению с оценками 2021 года. Последний акт о финансировании национальной обороны поддерживает историческое финансирование министерства в 841 миллиард долларов», — уточнил Остин.
Шеф Пентагона посетовал в продолжение темы, что американский военный потенциал в последнее время сталкивается со значительными вызовами, среди которых действия России, Северной Кореи и Китая.
Ранее Пентагон подтвердил выделение почти миллиардного пакета помощи для Украины.