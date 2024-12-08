Пентагон подтвердил выделение почти миллиардного пакета помощи для Украины
Фото: [Викимедиа]
В субботу, 7 декабря, агентство Reuters со ссылкой на документ сообщило, что Белый дом работает над подготовкой нового пакета военной помощи Украине, который будет на сумму $988 млн. Согласно предварительно полученной журналистами информации, в очередной пакет помощи Киеву войдет военная техника и оборудование для ВСУ.
Только что Пентагон подтвердил в специальном обращении на своем сайте, что Украине действительно выделены $988 млн новой помощи. Отмечается в заявлении, что это сделано в рамках программы Минобороны США по закупке новых вооружений.
Фото: [пресс-служба Минобороны США]
Согласно размещенной информации, в новый пакет военной помощи Киеву вошли снаряды для ЗРК HIMARS и БПЛА. Кроме того, в номенклатуре поставок бронетехника и оборудование для ремонта танков.
Ранее появилась информация, что Зеленский якобы готов вывести войска из Херсона и Запорожья в обмен на вступление в ЕС в 2025 году.