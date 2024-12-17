В Курскую область отправили военного ВСУ, ранее осужденного за мародерство. Об этом украинский солдат рассказал сам. Видео с ним распространило Министерство обороны РФ.

Мужчина рассказал, что в Курскую область перебросили около 50 человек из пятой роты, к которым принадлежал осужденный. Военнослужащих собрали в два автобуса и отправили вместе с личными вещами.

«Приказ командира был мирное население, если оно попадется, особо не церемониться, при необходимости расстреливать. <...> Мародерство. Если выпадала такая возможность в разбитых строениях жилых домов вели поиск продуктов и чего-нибудь ценного», — рассказал военнопленный.

Ранее этот военный отбывал наказание за аналогичные преступления на Украине.

ВСУ незаконно вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. В Минобороны РФ подчеркивали, что эта «операция» киевского режима преследует цель захвата российских территорий. ВС РФ продолжают выталкивать противника из региона.

Ранее сообщалось, что жителей поселений в Курской области начнут массово эвакуировать.