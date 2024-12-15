Жителей поселений в Курской области начнут массово эвакуировать

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что жители освобожденных курских сел месяцами жили в тяжелейших условиях и должны быть эвакуированы в более безопасные места.

Александр Хинштейн поручит организовать массовую эвакуацию жителей из сел курского приграничья, которые зачистили от ВСУ. Он отметил, что гражданам приходилось не просто под давлением противника и постоянными обстрелами, и даже после освобождения поселений существуют определенные риски. Украинские силы регулярно обстреливают Курскую область.

«Сейчас необходимо совместно с военнослужащими, спасателями, медиками и волонтерами эвакуировать жителей, которые долгое время находились в тяжелых условиях», — написал Хинштейн.

Напомним, что 15 декабря Министерство обороны России сообщило об освобождении трех курских поселений. Речь про Плехово, Дарьино и Новоивановку. Вместе с этим спасли и жителей, которые все это время жили под оккупацией ВСУ.

Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ освободили Веселый Гай и Пушкино в ДНР.