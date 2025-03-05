Эксперт перечислил последствия ослабления военного доминирования США в мире

Ослабление мирового военного присутствия Соединенных Штатов приведет к усилению региональных держав. Об этом РИА Новости сообщил эксперт по Закавказью, член Российско-Азербайджанского экспертного совета, специалист по международным конфликтам Рафик Исмаилов.

По его словам, новые меры президента Дональда Трампа в итоге могут нанести ощутимый удар по самим Штатам. По причине ослабления мирового военного присутствия США региональные державы станут более сильными. Сказанное эксперт подкрепил конкретным примером из недавнего прошлого.

«Мы уже наблюдаем ситуацию, когда отказ американцев от поддержки курдских вооруженных формирований в Сирии привел к отказу последних от вооруженной борьбы против Турции. И таких примеров будет много», — выразил свое убеждение Исмаилов.

Дебютные внешнеполитические решения администрации Трампа он назвал революционными, так как он по факту пересматривает весь комплекс взаимодействий в области безопасности, экономики и торговли с традиционными союзниками Штатов.

«Давать однозначную оценку такого рода действиям сегодня слишком рано. На первый взгляд может показаться, что они полностью отвечают интересам США, которые более не собираются нести на себе бремя ответственности за всех союзников», — сказал эксперт.

Исмаилов считает, что подобное видение ситуации может стать обманчивым, так как Соединенные Штаты Америки, по факту, отрекаются от статуса глобальной мировой державы. При этом именно данное положение вещей гарантировало государству подавляющее господство американских высокотехнологичных компаний на мировом рынке, что в свою очередь оказывало положительное влияние на фондовый рынок Штатов и поддержание доллара, как главной валюты в мире.

По словам собеседника информационного агентства, лидерство экономики США во многом основано на сложившейся после войны системы международных отношений, а пересмотр внешней политики государства Северной Америки грозит рисками определенного характера.

Эксперт считает, что с одной стороны может показаться, что США слишком дорого платили за обеспечение Европы, но с другой, таким образом было гарантировано доминирование американского военно-промышленного комплекса на глобальном рынке. Например, почти все европейские страны заключили крупные соглашения на приобретение американских истребителей F-35. В частности, только Финляндия в 2021 году достигла договоренности поставку 64 крылатых машин. При этом подобные покупки предусматривают зависимость на долгие годы и продолжительные контракты на техническое обслуживание.

«Теперь Европа будет вынуждена наращивать свой ВПК, что в среднесрочной перспективе может привести не только к потере американцами части европейского рынка, но и возникновению сильного европейского конкурента на мировом рынке вооружений. То же самое касается и других сфер экономики, где Европа потенциально способна заменить американские компании своими. Фактически Европа в какой-то степени повторит российский путь импортозамещения», — озвучил свое видение ситуации азербайджанский эксперт.

Он также отметил, что подобная ситуация касается и Китая, который уже вводит тарифы на американскую сельскохозяйственную продукцию. Эта мера может нанести сильный ущерб сельскому хозяйству в ряде центральных штатов США.

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