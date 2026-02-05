От домашнего насилия до базы Пендлтон: что известно о прошлом задержанных в США россиянок

Американские иммиграционные власти подтвердили, что две гражданки России, задержанные в январе у входа на военную базу Кэмп-Пендлтон в Калифорнии, находились на территории США незаконно. Об этом говорится в официальном ответе Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) на запрос ТАСС .

Как заявили в ICE, обе женщины были задержаны 17 января. По данным ведомства, они являются нелегальными мигрантками, которые въехали в США еще 11 декабря 2021 года через пункт пропуска Сан-Исидро на границе с Мексикой.

Представитель службы добавил, что россиянки останутся под стражей до окончания разбирательства. Одной из них грозит депортация. Также было отмечено, что в 2023 году эта женщина задерживалась полицией Лос-Анджелеса по подозрению в домашнем насилии и нападении, но тогда ее отпустили.