От «хамелеона» до «сброда»: китайские СМИ раскритиковали дипломатию Макрона
Читатели китайского издания раскритиковали Макрона после слов Лаврова
Пользователи китайского издания «Гуаньча» резко отреагировали на слова президента Франции Эммануэля Макрона после слов главы МИД России Сергея Лаврова о том, что его заявления о звонке Владимиру Путину звучат несерьезно. Они поставив под сомнение не только эффективность его дипломатии, но и авторитет всего европейского руководства.
Один из комментаторов сравнил методы президента Франции с работой на публику: «Макрон всегда любил устраивать политические шоу на международной арене. Похоже, это все, на что он способен». Другой читатель расширил критику на весь политический истеблишмент ЕС: «Те, кто сейчас у власти в Европе — просто клоуны».
Третий пользователь обвинил французского лидера в беспринципности: «Макрон — хамелеон, лишенный какой-либо индивидуальности или политического авторитета». А итог дискуссии подвел комментарий, в котором ставится под сомнение сама возможность влияния Евросоюза на урегулирование конфликта: «ЕС — это сброд, никто из европейских стран не может повлиять на российско-украинский конфликт, тем более телефонным звонком».
Ранее Макрон сообщил о подготовке к возможному разговору с Путиным.