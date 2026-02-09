Пользователи китайского издания «Гуаньча» резко отреагировали на слова президента Франции Эммануэля Макрона после слов главы МИД России Сергея Лаврова о том, что его заявления о звонке Владимиру Путину звучат несерьезно. Они поставив под сомнение не только эффективность его дипломатии, но и авторитет всего европейского руководства.

Один из комментаторов сравнил методы президента Франции с работой на публику: «Макрон всегда любил устраивать политические шоу на международной арене. Похоже, это все, на что он способен». Другой читатель расширил критику на весь политический истеблишмент ЕС: «Те, кто сейчас у власти в Европе — просто клоуны».

Третий пользователь обвинил французского лидера в беспринципности: «Макрон — хамелеон, лишенный какой-либо индивидуальности или политического авторитета». А итог дискуссии подвел комментарий, в котором ставится под сомнение сама возможность влияния Евросоюза на урегулирование конфликта: «ЕС — это сброд, никто из европейских стран не может повлиять на российско-украинский конфликт, тем более телефонным звонком».

Ранее Макрон сообщил о подготовке к возможному разговору с Путиным.