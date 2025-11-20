Зеленский согласился на переговоры с администрацией Трампа: план США требует от Киева территориальных уступок

Владимир Зеленский заявил о готовности работать с администрацией Дональда Трампа над новым планом мирного урегулирования. Украинский президент и министр армии США Дэниэл Дрисколл договорились о подготовке подписания документа, несмотря на требование к Киеву пойти на серьезные территориальные уступки. Об этом сообщает Axios.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с министром армии США Дэниэлом Дрисколлом согласился работать над новым мирным планом, предложенным администрацией Дональда Трампа. По данным источников, стороны договорились подготовить к подписанию итоговый документ в сжатые сроки.

План Вашингтона, как отмечают наблюдатели, требует от Украины пойти на огромные уступки, включая передачу России территорий, которые в настоящее время контролируются Киевом. Несмотря на это, украинский президент не стал отвергать инициативу, а согласился на переговоры. Его офис сообщил, что Зеленский рассчитывает лично обсудить детали с Дональдом Трампом в ближайшие дни.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский получил от США проект плана по урегулированию на Украине.