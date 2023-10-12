От обломков сбитого под Белгородом БПЛА пострадали 2 человека

Отечественные ПВО сбили вражеский БПЛА в воздушном пространстве во время подлета к российскому Белгороду. Во время обломков, пострадало 2 жителя области. Об этом сообщил местный губернатор Вячеслав Гладков.

Согласно данным российского Минобороны, вражеский дрон был сбит в среду около 23:50 по московскому времени.

Сообщается, что сбитая техника была самолетного типа, и российские ПВО ее сбили на подлете к городу. Из-за этого, загорелся частный дом. Об этом губернатор рассказал в своих социальных сетях.

Уточняется, что пострадавшими являются мужчина и женщина, которые уже были госпитализированы. Возможно, еще двое пострадавших в данный момент находятся под завалами, но оперативные службы уже работают над тем, чтобы их вызволить.