От скандала до комплимента: Зеленский потряс Белый дом своим внешним видом

Американский журналист прокомментировал внешний вид президента Украины Владимира Зеленского во время его визита к Дональду Трампу в Белый дом. Видео с этой сценой распространило агентство УНИАН.

Находящийся в Овальном кабинете репортер высоко оценил наряд украинского лидера, заявив: «Вы выглядите великолепно в этом костюме».

Примечательно, что этот же корреспондент ранее раскритиковал неформальный стиль одежды Зеленского на его встрече с американским лидером в феврале. «Я бы хотел извиниться за прошлый раз», – сказал он.

К диалогу подключился Дональд Трамп. Он обратился к журналисту со словами: «Я хочу сказать то же самое. Зачем ты так напал на него тогда?»

