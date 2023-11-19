«От слов к делу не перейдет»: почему Турция может только угрожать Израилю разрывом дипотношений

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что страна может разорвать дипломатические отношения с Израилем. Главное условие — чтобы аналогичные действия одновременно с ней предприняли еще несколько государств.

Политолог и генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров рассказал нам, насколько вероятен такой исход.

«Отношение всех исламских стран к арабо-израильскому конфликту можно оценить как двойственное. На словах власти этих государств осуждают агрессивные действия Израиля в секторе Газа, но ни одно из них не предприняло никаких конкретных решений по происходящему. Поэтому очередная порция угроз о разрыве дипотношений между Турцией и Израилем, которая прозвучала из уст главы турецкого МИД, не выпадает из этой канвы», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Заявления Фидана, добавил эксперт, являются резкими, но содержания в них нет. Слова о том, что только рассматривается возможность разрыва дипотношений, еще и при условии поддержки других стран, это не сам разрыв отношений.

«Турция на это не пойдет. Во-первых, потому что она член НАТО, и все ее действия будут согласовываться с альянсом. Во-вторых, Анкара заинтересована в развитии экономических отношений с Израилем. Заявления же Хакана Фидана обусловлены тем, что политика Турции направлена на захват лидерства во всем исламском мире, по крайней мере среди стран, где господствует суннитская ветвь ислама. А вот от слов к делу Анкара не перейдет», — считает Сипров.

На сегодняшний день, напомнил политолог, дипломатические отношения с Израилем разорвала только Боливия, которая никакого отношения к исламскому миру и Ближнему Востоку вовсе не имеет.

«Примечательно, что даже проиранские «Хезболла» и йеменские хуситы ведут себя достаточно осторожно. Да, они осуществляют атаки с помощью ракет и БПЛА на инфраструктуру Израиля, но переходить к масштабным военным действиям не спешат», — заключил собеседник.

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