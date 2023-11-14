«Процесс может сильно затянуться»: выяснилось, когда всех россиян эвакуируют из сектора Газа

МЧС РФ планирует в течение недели эвакуировать из сектора Газа всех россиян, заявил Алексей Серко — замглавы ведомства. По его словам, скоро в Москву перевезут уже вторую партию спасенных граждан.

Политолог и генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров объяснил, сколько всего людей могут вывезти из Палестины, и какое время это займет.

«На момент начала войны в секторе Газа находилось свыше 1,2 тыс. граждан России. Естественно, из-за гуманитарной катастрофы им всем рано или поздно придется покинуть эту территорию — характер боевых действий не оставляет шансов на выживание для мирного населения. Значительная часть этих людей уже приняла решение уехать. Кстати, в нашем МИД отмечают, что с просьбами о помощи обращаются не только россияне, но и граждане Украины, Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Палестины. Россия готова помочь эвакуироваться и этим людям тоже. То есть, речь идет примерно о 2 тыс. потенциальных беженцев», — рассказал собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее, напомнил эксперт, в Москву из Египта прибыл спецборт МЧС, который доставил первую группу из 70 российских граждан. Для тех, кому в России негде жить, готовятся пункты временного размещения в Московской области.

«Техническую задачу по перевозке беженцев из сектора Газа в Россию МЧС способно решить максимум за неделю. Однако процесс эвакуации может сильно затянуться — в лучшем случае люди, желающие укрыться от этой войны в нашей стране, смогут добраться до России не раньше, чем к Новому году. Проблема в том, что Египет не спешит пропускать людей на свою территорию через единственный действующий КПП «Рафах». Израиль, по согласованию с которым беженцев выпускают из сектора Газа, также не проявляет особой расторопности», — отметил Сипров.

И израильтяне, и египтяне, добавил политолог, опасаются, что вместе с беженцами уйдут боевики ХАМАС. Результат этих опасений и проволочек — миграционный кризис.

Россияне, которые смогли выехать оттуда, рассказывают о нечеловеческих условиях, которые беженцы вынуждены терпеть в ожидании пропуска на египетскую территорию. Люди неделями ждут разрешения на переход границы без воды, без еды, под палящим солнцем.

Ранее выяснилось, как США руками Израиля втянут Иран в ядерную войну.