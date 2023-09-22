От удара ракетой Storm Shadow по Севастополю пострадали минимум шесть человек

После удара ракетой Storm Shadow по штабу Черноморского флота в Севастополе пострадало по меньшей мере 6 человек, сообщил канал «112».

Днем, 22 сентября, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о нанесенном ракетой ударе по объекту. По словам главы региона, осколок боеприпаса упал возле театра Луначарского. Развожаев призвал жителей и гостей города незамедлительно сообщать экстренным службам об обнаружении подобных элементов.

Кроме того, глава Севастополя предупредил граждан о повторном ударе. Развожаев попросил жителей не выезжать в центр города – дороги перекрыты, специалисты работают на месте происшествия.

В последнее время ВСУ начали предпринимать попытки атаковать Республику Крым и город Севастополь ракетами англо-французского производства Storm Shadow. О передаче Киеву таких ракет в мае сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Дальность полета ракеты Storm Shadow составляет примерно 560 км. Боеприпасы начали разрабатывать с 1995 года.