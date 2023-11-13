От ударов США по Сирии погибли не менее 6 человек

Как минимум 6 человек погибли после ударов Соединенных Штатов по объектам иранского КСИР на территории Сирии, которые были нанесены в ночь на 13 ноября. Об этом сообщим американский телевизионный канал Fox News со ссылкой на источник в Пентагоне.

Недавно шеф американского военного ведомства Ллойд Остин подтвердил информацию о том, что войска Соединенных Штат нанесли удары по 2 объектам КСИР и проиранских группировок в восточной части Сирии. Сообщается, что данные удары стали ответом на обстрелы американских войск в ближневосточном регионе.

Источник в Пентагоне сообщил телеканалу о как минимум шестерых убитых бойцах иранских формирований в результате американских ударов.

Соединенные Штаты обвиняют Иран и проиранские группировки в почти 100 обстрелах американских войск и военных баз на территории Ирака и Сирии. Американская сторона уже в третий раз наносит ответные удары.