Отбывший срок за взятку Улюкаев попросил о снятии судимости

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев подал в суд заявление о снятии судимости. Об этом РИА Новости сообщили в Никулинском суде Москвы.

Улюкаев отбыл восьмилетний срок за взятку и вышел на свободу по условно-досрочному освобождению (УДО) в мае 2022 года. Он отбывал наказание за получение взятки.

Бывший чиновник был обвинен в вымогательстве взятки в размере $2 млн у генерального директора компании «Роснефть» Игоря Сечина.

15 декабря 2017 года суд вынес приговор, согласно которому Улюкаев был приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 130 млн руб.

Улюкаев занимал пост министра экономического развития России с 24 июня 2013 года по 15 ноября 2016 года. Является действительным государственным советником РФ 1 класса.

В период с 2000 по 2004 годы занимал должность первого заместителя министра финансов Алексея Кудрина. Улюкаев был соратником Егора Гайдара и работал его советником в правительстве экс-президента РФ Бориса Ельцина во время реализации экономических реформ 1990-х годов, а затем стал заместителем в институте Гайдара.

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