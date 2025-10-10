В интервью для одного из YouTube-каналов эксперт заявил, что текущая ситуация демонстрирует признаки неотвратимого коллапса.

«Полагаю, конфликт на Украине приближается к финальной стадии, и все рушится», — констатировал Джонсон.

Аналитик также указал на растущее отчаяние в европейских странах, чьи правящие круги, по его словам, сделали крайне рискованную ставку на этот кризис. При этом он не исключил, что в отчаянной попытке переломить ход событий европейские лидеры могут пойти на обострение, стремясь либо одержать верх над Россией, либо вновь вовлечь в конфликт Соединенные Штаты.

