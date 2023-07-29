Откачка воды после теракта на Каховской ГЭС займет несколько недель

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, сколько уйдет времени на первый этап устранения последствий теракта на Каховской ГЭС. Он сообщил, что на откачку воды будет потрачено еще несколько недель. Его слова передает издание ТАСС .

Он рассказал, что правительство не ждет ликвидаций последствий, и усердно работает над этим. Сальдо сообщил, что о первом этапе завершения пока нет смысла говорить, и примерные сроки будут названы, когда с ГЭС будет убрана вода и очищена территория.

Он рассказал, что сейчас вода осталась только в низинах, откуда вода не может стечь естественным путем. Потому специалисты из коммунальных служб и МЧС самостоятельно убирают оттуда воду. Сальдо сообщил, что работа по откачке ведется круглосуточно, тем не менее, ее еще много.

Ликвидацию последствий можно будет обсуждать после восстановления зданий и инфраструктуры объекта. Сообщается, что специалистам также предстоят работы по отстройке разрушенной плотины.

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