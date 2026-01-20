Участие России в мероприятиях «Большой семерки» (G7) представляется все более маловероятным. Как заявил в беседе с NEWS.ru первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, Москва, по его мнению, откажется от такой встречи из-за односторонней и, как он считает, необъективной политики ее участников, в первую очередь европейских стран.

Он уточнил, что ключевым аргументом сенатора является позиция, что все ключевые вопросы сегодня эффективнее решаются напрямую между президентами России и США, а не в многостороннем формате, где позиции ЕС предсказуемо поддерживают Киев. Джабаров подчеркнул, что Украина никогда не была частью этого клуба, даже в эпоху G8, и ее интересы полностью лоббируются европейскими столицами, которые продолжают военную помощь, тем самым, по его мнению, затягивая конфликт.

По мнению сенатора, еще одним препятствием для диалога в таком формате сенатор видит отсутствие, на его взгляд, четкой и конструктивной позиции со стороны Киева по мирному урегулированию. Он призвал украинское руководство ясно ответить на предложения о мире, отметив, что любые планы по вводу международных сил безопасности расцениваются Москвой как продолжение политики приближения НАТО к российским границам, что и стало одной из первоначальных причин конфликта.

По его словам, перспективы дипломатического взаимодействия в рамках G7 выглядят туманно. Итогом такой позиции становится дальнейшее сворачивание многосторонних каналов связи и фокусировка России на прямых двусторонних переговорах с Вашингтоном, что еще больше поляризует международную обстановку вокруг украинского кризиса.

