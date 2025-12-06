Западные страны потерпели крах на Украине — их вложения в киевский режим и попытки ослабить Россию полностью провалились, пишет норвежское издание Steigan.

В материале указывается, что еще с начала 2022 года Европейский Союз выделил Украине финансовую помощь в размере более 177 миллиардов евро, из которых 30,6 миллиарда евро предусмотрены на 2025 год. В случае завершения конфликта победой России, все эти средства будут считаться утраченными инвестициями.

«Поражение на Украине вызовет волны "землетрясений" по всей Европе. После проигранной войны они будут на коленях. Они останутся с потерянными сотнями миллиардов евро и с разрушенной Украиной, которая навсегда останется бездонной ямой. <…>», — отмечает автор статьи.

По его мнению, санкции в отношение России, которые вводятся постоянно, не приносят ожидаемых результатов. В администрации президента США Дональда Трампа уже пришли к выводу о неэффективности этой стратегии.

В частности, автор материала отмечает, что министр финансов США Скотт Бессент ранее признал, что Америка неспособна уничтожить экономику России. Европейская элита, включающая представителей Лондона, Брюсселя и Берлина, не смогла осознать масштаб "поражения" в конфликте на Украине..

Скотт Бессент указывает на 19 раундов санкций ЕС против Москвы как на апогей неэффективности — «если вам приходится повторять одно и то же 19 раз, то вы полностью провалились». И это не случайный комментарий, а официальное признание США того, что экономика России не только выживает, но и процветает, заключается в статье.

Ранее сообщалось, что G7 и ЕС обсуждают запрет на морские перевозки российской нефти.