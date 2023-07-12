Отказ России от зерновой сделки негативно отразится на Ливане, считает источник

Выход России из зерновой сделки и, как следствие, отказ от ее продления, негативно повлияет на Ливан, считает источник РИА Новости .

Под угрозой окажется продовольственная безопасность страны, сообщил источник в Министерстве экономики страны.

«Более 95% импорта пшеницы в Ливане приходится на Россию и Украину. Любая дестабилизация в регионе, такая как аннулирование «зерновой сделки», поставит продовольственную безопасность Ливана под угрозу», – сказал собеседник агентства.

С 2020 года Ливан охватил серьезный финансово-экономический кризис. По мнению экспертов Всемирного банка, ливанский кризис вошел в тройку тяжелейших за последние 170 лет в мировой истории.

Из-за трудностей в государстве практически полностью оказалась парализованной банковская система, а национальная валюта – ливанский фунт, обесценилась больше, чем в 20 раз относительно доллара. На данный момент более 70% граждан Ливана оказались за чертой бедности.

17 июля действие черноморской инициативы истечет. Официальные лица России, в том числе президент страны Владимир Путин, ни раз заявляли о бессмысленности участия в этом договоре.

Впервые зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 года между Москвой и Киевом при посредничестве Анкары и ООН. Ее главной целью было беспрепятственное перемещение судов из украинских портов с зерном, которое должно было доставляться нуждающимся странам. Для этого Россия разблокировала черноморские коридоры и потребовала также выполнить свои условия.

Несмотря на это, как отметил Путин, условия российской стороны выполнены не были, а Украина использовала разблокировку коридоров в Черном море для атаки на российские корабли.