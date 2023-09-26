Отказ соседей Украины выполнять решения ЕК может стать заразительным

Решение Словакии, Венгрии и Польши не следовать решению ЕК в вопросе импорта сельскохозяйственной продукции из Украины может превратиться в «заразительный пример» для остальных европейских стран, которые не захотят выполнять указания ЕС на невыгодных для себя условиях. Об этом заявил и.о. постпреда РФ при ЕС Кирилл Логвинов, его слова передают РИА Новости .

По словам Логвинова, ситуация с возросшим в Европу ввозом сельхозпродукции из Украины может поставить острый вопрос о том, как долго европейские государства готовы идти на убытки ради борьбы, которую ведет украинское правительство. Он выразил мнение, что пример с соседями Украины, отказавшимися идти на такие условия, может стать «заразительным» для всего ЕС.

Дипломат подчеркнул, что политические установки блока все чаще идут вразрез с экономическими интересами стран, входящих в него. Он отметил, что эта тенденция нарастала параллельно давлению на РФ.

Логвинов подчеркнул, что на сегодняшний день уже сложно говорить о каком-либо едином рынке ЕС. Он указал на то, что некоторые страны ставят национальные ограничения на поставки продукции, в то время, как другие следуют политике Брюсселя на снятие подобных ограничений.