Отказ Венгрии и Словакии от помощи Украине стал ударом для Зеленского

Лидер Украины Владимир Зеленский столкнулся с двойным ударом от союзников из Европы, когда Венгрия и Словакия отказались от поставки вооружения для украинских ВС. Об этом сообщило американское издание Newsweek .

Авторы отметили, что Зеленскому приходится сталкиваться с нарастающей проблемой в регионе Центральной Европы, ведь после избрания нового словацкого премьера, теперь 2 европейских государства-члена НАТО отказывают Украине в поставках.

Несмотря на то, что Словакия не является большой страной, ранее она была значимым союзником для Украины. Братислава отправляла Киеву много боеприпасов, техники и даже истребителей, напомнили в газете.

Избрание нового премьер-министра повысило шансы на то, что Словакия идеологически присоединится к Венгрии, и перестанет поставлять оружие для украинских ВС. В свою очередь, это помешает ЕС и соблюдению санкций в отношении России, заключают журналисты.