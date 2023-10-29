Отказ Зеленского от переговоров может стать фатальным для Запада

Отказ президента Украины Зеленского от проведения переговоров с российской стороной может обернуться серьезными последствиями после которых, договариваться с Москвой придется Западу. Соответствующее заявление сделал экс-советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в своем материале для American Conservative .

В статье Бэндоу напомнил, что Зеленский отказался от переговоров, и признал, что Украина могла бы победить только в случае, если бы к ней присоединился Запад. Вероятность участия украинских союзников в этом столкновении обозреватель называет самоубийством.

Он также выразил мнение, что Запад уже успел устать от этого «дорогостоящего пата» на поле боя. Бэндоу выразил мнение, что победа в войне на истощение – за Россией.

Автор предложил американскому правительству и Брюсселю создать новую систему безопасности на территории Европы, с которой Украина бы заполучила нейтральный статус. Бэндоу также призвал Запад к переговорам с РФ с последующим возвращением ее активов и отменой санкций.