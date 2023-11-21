Украинский президент и так становится для Запада козлом отпущения, а после отказа прибегнуть к дипломатии его судьба может стать и вовсе незавидной.

Владимир Рогов, глава общественного движения «Мы вместе с Россией», считает, что украинский президент уже превратился в глазах ЕС и США в яркий пример настоящего хаоса.

«Зеленский понимает, что коллективный Запад превращает его в козла отпущения за все свои просчеты в противостоянии с Россией», - указал он.

Его слова привели РИА Новости. Рогов добавил, что главе Украины придется согласиться на мирное завершение конфликта, причем на условиях России. Таким образом, задачи специальной операции будут выполнены.