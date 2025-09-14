Открытость и комфорт: мониторинговая группа положительно оценила ход выборов в Подмосковье

Леонид Поляков, член мониторинговой рабочей группы по выборам, контролировал процесс голосования в Московской области. В период с 13 по 14 сентября он побывал на избирательных участках в городских округах Балашиха, Дмитров и Подольск, где высказал свои наблюдения.

Он подчеркнул, что участки начали работу вовремя и были обеспечены всем необходимым: бюллетенями и техническим оснащением. Члены избирательных комиссий показали отличное знание регламента и быстро справлялись с возникающими техническими трудностями.

«Важным аспектом стала открытость для диалога. Мы плодотворно взаимодействовали с корпусом наблюдателей, в том числе от различных общественных организаций и политических партий. Большинство вопросов и замечаний решались непосредственно на местах в конструктивном ключе. Подобное взаимодействие является ключевым для обеспечения прозрачности процедуры», — прокомментировал Поляков.

Помимо этого, Поляков положительно оценил созданную инфраструктуру для реализации избирательных прав граждан: организация голосования была удобной и адаптированной для всех, включая людей с ограниченными возможностями.

В итоге, представитель мониторинговой группы заключил, что выборы в Подмосковье проводятся в рамках действующего законодательства.

Ранее сообщалось, что в Подольске на выборах 139 участков проверили полицейские с собаками-офицерами.