Полиция и собаки-офицеры провели проверки на выборах в Подольске

«Наша главная задача — обеспечить безопасность избирателей. Мы проводим тщательную проверку избирательных участков на наличие взрывчатых веществ и других опасных устройств. За время работы мы с Филей обследовали 27 участков. Несмотря на его небольшие размеры, Филя настоящий профессионал своего дела. Он обладает исключительным нюхом и прекрасно обучен. На этот раз на участке все в полном порядке. Мой четвероногий напарник провел тщательное обследование, и я могу с уверенностью сказать, что избирательный процесс проходит в безопасных условиях», — поделился Максим.