Полиция и собаки-офицеры провели проверки на выборах в Подольске

В Подольске на выборах 139 участков проверили полицейские с собаками-офицерами
В Подольске специалисты-кинологи и их служебные собаки вносят вклад в обеспечение безопасности во время проведения выборов. Десять кинологов вместе с их четвероногими помощниками проводят масштабные проверки на 139 избирательных участках, сообщили в пресс-службе г.о. Подольск.
Тщательный осмотр гимназии №4 осуществил старший лейтенант полиции, кинолог Максим Толкачев вместе со своим преданным напарником — трехлетним кокер-спаниелем по кличке Филя.
«Наша главная задача — обеспечить безопасность избирателей. Мы проводим тщательную проверку избирательных участков на наличие взрывчатых веществ и других опасных устройств. За время работы мы с Филей обследовали 27 участков. Несмотря на его небольшие размеры, Филя настоящий профессионал своего дела. Он обладает исключительным нюхом и прекрасно обучен. На этот раз на участке все в полном порядке. Мой четвероногий напарник провел тщательное обследование, и я могу с уверенностью сказать, что избирательный процесс проходит в безопасных условиях», — поделился Максим.
