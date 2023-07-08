Занимавший 12 последних лет пост министра иностранных Латвии Эдгарс Ринкевичс с 8 июля официально является президентом прибалтийского государства. Об этом он не преминул похвалиться в социальных сетях.

Напомним, Эдгар Ринкевич был избран президентом 31 мая, заручившись поддержкой депутатов латвийского сейма с минимальным перевесом в 52 голоса из 100.

«Я занимал пост главы МИД 11 лет 8 месяцев и 11 дней. Благодарю трех президентов и депутатов четырех созывов сейма, с которыми работал. До назначения нового главы МИД его обязанности будет исполнять премьер Кришьянис Кариньш», - написал Ринкевичс в своем аккаунте.

Ринкевичс известен своей ярой русофобской позицией. Последние горды, будучи главой МИД Латвии, политик постоянно требовал от стран Запада ужесточения антироссийских санкций, а также увеличения финансовой и военной поддержки киевского режима. Также известно, что он является представителем ЛГБТ-сообщества, о чем сам ранее открыто и заявил.