Президент России Владимир Путин дал жесткую правовую оценку инициативам Запада по использованию замороженных активов РФ в ходе прямой линии. Глава государства назвал эти действия откровенным грабежом, подчеркнув их публичный и насильственный характер.

«Кража — это неподходящее определение. Кража — это тайное хищение имущества. А у нас пытаются сделать открыто. Это грабеж», — заявил российский лидер, комментируя планы конфискации средств в интересах Украины.

Владимир Путин предупредил, что подобные шаги приведут к серьезным последствиям: ▪️ Подрыв доверия инвесторов к еврозоне, так как создаст опасный прецедент; ▪️ Россия будет оспаривать любое изъятие в независимых судебных инстанциях, свободных от политического давления; ▪️ Европе в конечном итоге придется вернуть все незаконно отобранное, так как правовые механизмы защиты будут задействованы в полной мере.

По словам президента, Москва готова к длительным судебным баталиям в защиту своей собственности и суверенных прав.

«Мы будем защищать свои интересы... прежде всего, в судах. Мы постараемся найти такую юрисдикцию, которая будет независима от политических решений», — сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Ранее Путин заявил о помощи Запада в возвращении российских ученых.