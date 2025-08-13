Отложили дела и работают сверхурочно: в Германии готовятся к приезду Зеленского

На подготовку к визиту бросили все доступные силы, что серьезно осложнило работу ведомства. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на иностранный источник.

В Берлине ведется активная подготовка к приезду Владимира Зеленского 13 августа. Как сообщил глава профсоюза столичной полиции Бенджамин Джендро, для этого пришлось задействовать все имеющиеся силы. В связи с высокой нагрузкой сотрудники были вынуждены идти на переработки и забыть про личную жизнь.

Сейчас они работают над обеспечением безопасности во время переговоров Зеленского с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Также украинский лидер примет участие в видеоконференции с Дональдом Трампом и другими европейскими руководителями.

Ранее власти Украины заявили о готовности обсудить с Россией воздушное перемирие.