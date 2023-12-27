Отношения между Россией и Австрией назвали полностью замороженными

Дипломатические российско-австрийские отношения находятся в самой нижней точке их замерзания. Все контакты носят чисто формальный характер.

Посол России в Вене Дмитрий Любинский охарактеризовал взаимоотношения между странами как полностью замороженные.

«На данный момент они находятся в низшей точке замерзания. В каком-то виде у нас, сохраняются контакты с австрийскими властями. Носят они, однако, формальный характер», - указал он.

Его слова привели РИА Новости. По словам дипломата, какая-либо повестка для общения сейчас полностью отсутствует, хотя РФ никогда не закрывала свои двери для общения и дипломатических усилий.