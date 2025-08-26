Член Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии призвал президента США относиться к России так же, как и к Вашингтону. Об этом сообщает The Hill.

Джаред Московиц выступил с необычным предложением для Дональда Трампа. Он рекомендовал американскому лидеру проявлять к России такую же жесткость, которую он демонстрирует внутри страны. Московиц напомнил, что Трамп ранее направлял войска Национальной гвардии в Вашингтон.

По мнению конгрессмена, аналогичный подход стоило бы применить и во внешней политике по отношению к Москве. Также он отметил, что американский лидер действует жестко внутри страны (в Чикаго или Вашингтоне), чего не скажешь о международных отношениях с Россией.

